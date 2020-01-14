سكيكدة.. إحباط محاولة “حرقة” لـ12 شابًا بالمرسى

تمكن، خفر سواحل ولاية سكيكدة، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية، لـ12 شابًا غالبيتهم من شرق البلاد.

وحسب ما توفر من معلومات فإن العملية جاءت إثر رصد ذات القوات للقارب الصغير الذي كان على متنه الحراقة، على بعد 9 أميال من شاطئ رأس الحديد ببلدية المرسى أقصى شرق الولاية.

قبل أن يتم حجز القارب وتوقيف الحراقة، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و33 سنة.

هذا وقد تم تسليم الموقوفين الذين ينحدرون من ولايات الشلف، ميلة، قسنطينة وعنابة للمصالح الأمنية المختصة إقليميًا لإتمام الإجراءات المعمول بها في حقهم.