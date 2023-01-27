سكيكدة: إختناق 12 فردا من عائلة واحدة بالغاز

تدخلت الوحده الثانويه سكيكدة لأجل تسرب غاز احادي اكسيد الكاربون. المتسرب من سخان الماء الموجود بمطبخ شقة بعمارة بحي 520 مسكن واد الوحش سكيكدة.

وادى ذلك الى اصابة 12 شخصا بالتسمم بغاز أحادي اوكسيد الكربون. اين تم نقل 10 اشخاص تتراوح اعمارهم (57 و 07 سنوات). قبل وصول الاسعافات و تم تقديم الاسعافات الأولية في عين المكان لامراتين (76 و 56) سنة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سكيكدة، فقد تم نقلهم الى مستشفى سكيكدة وهم حاليا في حالة مستقرة.