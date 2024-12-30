سكيكدة.. إخماد حريق اندلع في مستودع لإعادة تصنيع الفلين

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد حريق اندلع داخل مستودع لإعادة تصنيع الفلين وتخزين الأعلاف بولاية سكيكدة.

وأوضحت المصالح أنه تم إخماد الحريق الذي شبّ داخل مستودع لتصنيع الفلين و تخزين الأعلاف بطريق لعشاش، بلدية و دائرة عين القشرة ومنع انتشاره، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

حيث سخّرت الحماية لهذه العملية 4 شاحنات اطفاء، 01 سيارة اسعاف.

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