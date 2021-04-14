سكيكدة: إخماد حريق بمصنع المصبرات ببن عزوز

تدخل، منتصف نهار اليوم، عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعزابة، في سكيكدة، من أجل إخماد حريق.

وشب الحريق بوحدة التبريد للمياه والأبخرة بمصنع المصبرات المتواجد بمنطقة عين نشمة ببلدية بن عزوز شرقي ولاية سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات فإنه لم تسجل خسائر بشرية أو مادية كبيرة.

وتم تحويل 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 30 و34سنة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية للمؤسسة الاشتفائية محمد دندان بعزابة.

وأصيب الضحايا بضيق في التنفس، بعد انقاذ مبردات وغرفة التحكم وغرفة الهواء وباقي أجزاء المصنع.