سكيكدة.. إخماد 12 حريقا خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سكيكدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 78 تدخلا من أجل حوادث المرور وحرائق، وعمليات أخرى. كما تمكنت من إخماد 12 حريقا على مستوى الولاية.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد حريق احراش بمنطقة فرن عائشة بلدية بني زيد. وحريق غابة و ادغال بحي صالح شبل بلدية فلفلة.

وتمكنت من إخماد حريق غرفة نوم بمنزل أرضي بالمكان المسمى بنديش عمار بلدية عزابة. حيث اصيب 06 اشخاص بضيق في التنفس تم تقديم لهم الاسعافات الأولية في عين المكان و نقلهم الى مستشفى.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية في نفس الفترة وقوع 5 حوادث مرور خلفت قتيلا و5 جرحى تم نقلهم إلى المستشفيات.

وفي ذات السياق قامت مصالح الحماية المدنية بعمليات الإجلاء الصحي، وتم إجلاء 36 مصاب الى المستشفيات. إضافة إلى 25 عملية مختلفة منها تدخل لاجل سقوط شجرة على كوابل كهربائية. ادى الى انقطاع التيار الكهربائي على كل من قرية لمقاتل.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بتغطية امنية والمشاركة في فعاليات الاحتفال ذكرى 01 نوفمبر 1954 الخالدة في الولاية.

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وفاة 36 شخصا في 1768 حريقا خلال أسبوع

كما سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة 36 شخصا و اخماد 1768 حريقا منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 الى 23 أكتوبر 2021.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد سجلت ذات المصالح 21947 تدخلا وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2354 تـدخـل من أجل 1314 حادث مرور. أدت إلى وفاة 36 شخص و جرح 1631 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

في حين أثقل حصــيلة سجلت في ولايـة باتنة بوفاة 4 اشخاص في مكان الحادث. و جرح 61 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 54 حوادث مرور.

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