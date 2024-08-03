سكيكدة: إرتفاع عدد ضحايا اصطدام حافلة بمنزل إلى 22 شخصا

خلّف حادث مرور ، شهده الطريق الولائي رقم 06 وتحديدا بقرية الصفيصفة ببلدية امجاز التشيش بولاية سكيكدة، إصابة 22 شخصا. تم إسعافهم ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية بالحروش. من قبل مصالح الحماية المدنية التي سخرت 5 سيارات لسعاف.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الحادث نجم عن انحراف و اصطدام حافلة لنقل المسافرين من نوع طيوطا كواستر، بمنزل.

وأكدت مصادر صحية “للنهار”، عن استقرار صحة المصابين في انتظار إنهاء كل الكشوفات اللازمة.