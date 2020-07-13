سكيكدة: إستئناف نشاط قاعات الأنترنت “cyber cafe” على مستوى الولاية  

قرر والي سكيكدة عيسى عروة اليوم الإثنين الترخيص بإستئناف نشاط قاعات الأنترنت”cyber cafe ” على مستوى الولاية.

وجاء هذا القرار في إطار التدابير التكميلية للخروج التدريجي من الحجر الصحي وإستئناف بعض النشاطات التجارية.

وأضاف البيان أنه يتعين على ممارسي هذه النشاطات إحترام التدابير الصحية المتخدة للحد من إنتشار كورونا وهي:

التقيد الصارم بقواعد النظافة والتعقيم اليومي للمحل.

إحترام مسافة الامان بين الأشخاص واحد متر على الاقل.

إستعمال معقم اليدين والكمامات بالنسبة للعمال والزبائن.

ووضع لافتات توضيحية للتدابير والإجراءات الوقائية.

الحرص على عدم وجود اكثر من 3 اشخاص داخل المحل.

التعقيم الجيد للأجهزة بعد كل إستعمال.

منع إستعمال السماعات بالنسبة للزبائن.

منع دخول الاطفال الأقل من 16 سنة.

وأشار البيان أن أي مخالفة لهذه التدابير تعرض صاحب المحل التجاري للغلق الفوري مع سحب السجل، إضافة إلى متابعة قضائية.

وتدخل هذه التدابير المتخدة في إطار التخفيف من الأثار الاقتصادية والإجتماعية لأزمة فيروس كوفيد 19 .