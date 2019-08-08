سكيكدة : إسترجاع سيارة مسروقة وتوقيف 3 أشخاص بعزابة

تمكنت، مصالح أمن دائرة عزابة بسكيكدة ،من استرجاع سيارة من نوع ” هونداي اطوس ” تمت سرقتها من أمام منزل صاحبها بمدينة عزابة.

وتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و33 سنة تورطوا في عملية السرقة والتحويل أحدهم من ولاية باتنة.

العملية التي جاءت بعد بلاغ تقدم به صاحب السيارة مفاده تعرض سيارته إلى السرقة بعد أن تمت سرقة مفاتيحها من داخل منزله.

على الفور تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان وباشرت تحقيقا في القضية انتهى بتوقيف أحد المتهمين وهو إبن المدينة.

والذي دلّ للمحققون على شريكيه أحدهما من ولاية باتنة، مباشرة التحقيق كشف بأن اثنين من المتهمين ينحدران من مدينة عزابة.

أين قاما بسرقة مفاتيح السيارة من داخل المنزل الذي دخلاه من النافدة.

قبل أن يقوما بسرقة السيارة وتحويلها إلى ولاية باتنة لأجل بيعها للمتهم الثالث الذي تم توقيفه بعد تمديد الاختصاص.