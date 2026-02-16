سكيكدة.. إصابة أربعيني في حريق كوخ

أصيب شخص في حادث نشوب حريق جراء تسرب غاز البوتان من قارورة الغاز متبوع بحريق داخل كوخ بالمكان المسمى حي لعرايس ببلدية فلفلة في ولاية سكيكدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافات الوحدة الرئيسية تدخلت من أجل تسرب غاز البوتان. من قارورة الغاز متبوع بحريق داخل كوخ بالمكان المسمى حي لعرايس ببلدية فلفلة دائرة وولاية سكيكدة.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة شخص يبلغ من العمر 46 سنة بحروق مختلفة، قُدمت له الإسعافات الأولية. من طرف الفرقة الطبية في عين المكان وتم تحويله إلى مستشفى سكيكدة.

