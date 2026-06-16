سكيكدة.. إصابة شخصين إثر انهيار سلالم بناية

أصيب شخصان جراء انهيار جزئي لسلالم بين الطابق سفلي والأول وجدارين، لبناية سكنية قديمة تتكون من (ط أ + 02)، بنهج جيش التحرير الوطني، ببلدية ودائرة سكيكدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت فور وقوع الحادث الذي خلف مصابين اثنين لهما إصابات خفيفة وحالة صدمة. تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى المستشفى المحل، بالإضافة إلى تحرير 04 أشخاص كانوا عالقين داخل البناية.

سخر لهذه العملية 03 شاحنة إنقاذ، شاحنة السلم الميكانيكي، شاحنة متعددة العتاد، فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة،4 سيارات إسعاف وسيارة اتصال.

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