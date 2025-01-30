سكيكدة: إصابة شخصين في حريق عدادات كهربائية بفلفلة

إندلع حريق مهول في عدادات كهربائية بالطابق الأرضي لعمارة ببلدية فلفلة ولاية سكيكدة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على الساعة 23سا 07د، من أجل إخماد حريق 19 عداد كهربائي بالطابق الأرضي لعمارة تتكون من ” R+09″ بحي بوزعرورة بلدية فلفلة دائرة سكيكدة. حيث خلّف الحريق إصابة شخصين بصعوبة و ضيق في التنفس يبلغان من السن “80 و 74” سنة تم إسعافهما في عين المكان. و تحويلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات فلفلة.

كما تم إخماد الحريق نهائيا مع احتراق 19 عداد كهربائي، و بعض الكوابل الكهربائية لتغذية المنازل. وإنقاد 19 عداد كهربائي آخر و باقي البناية.

وقد سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة شاحنات إطفاء، سيارة إسعاف، و13عون بمختلف الرتب.