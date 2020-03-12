سكيكدة.. إصابة مغتربة بفيروس كورونا في تمالوس

علمت، النهار اونلاين أن المصالح الصحية بسكيكدة، تلقت مراسلة تؤكد إصابة مغتربة أوّل أمس، على مستوى المصلحة المختصة المخصصة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت ذات المصادر فإن الحالة التي تم وضعها في الحجر الصحي مؤكدة على مستوى مستشفى الإخوة قرمش بعاصمة الولاية سكيكدة.

وحسب المصادر التي اوردت الخبر ، فالأمر يتعلق بسيدة تبلغ من العمر 60 سنة كانت قد تنقلت إلى المؤسسة الاستشفائية بتمالوس غرب الولاية.

وعليها أعراض الإصابة بانفونزا قريبة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا ، قبل تحويلها إلى المصلحة المختصة بعاصمة الولاية.

أين وضعت تحت المراقبة الطبية في انتظار التأكد من إصابتها من عدمها بعد ظهور نتائج التحاليل التي ارسلت إلى المختبر المختص، أين تأكد اليوم إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن السيدة المعنية، مغتربة عادت إلى أرض الوطن قبل أيام فقط.