سكيكدة: إصابة 11 شخصا في حادثي مرور منفصلين

أصيب 11 شخصا اليوم السبت في حادثي مرور منفصلين وقع على مستوى الطريق وطنى رقم 6 وكذا الطريق الوطني 43 بولاية سكيكدة.

ووفق مصالح الحماية المدنية الحادث الأوّل وقع الطريق وطنى رقم 6، تحديدا بمدخل عين بلدية دائرة بن عزوز في سكيكدة.

وتمثل الحادث في إصطدام بين سيارتين سياحيتين واحدة من نوع ” تويوتا ياريس” والأخرى من نوع ” رونو ستيبواي ” كانتا تسيران في الإتجاه المعاكس.

وأسفر عن إصابة 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 8 أشهر و54 سنة، 5 منهم إصابات خفيفة و2 حالتهما غير مستقرة.

وتكفلت وحدة عزابة بنقل الضحايا إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية محمد دندان.

بينما الحادث الثاني وقع بالمكان المسمى منطقه واد سلسله الطريق الوطني 43 وتمثلفي اصطدام شاحنه مقطورة بسيارة سياحية من نو “رونو كليو”.

ما خلف إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم ما بين15 و74 سنه نقلوا إلىمصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية محمد دندان.

حيث تم إسعافهم بعين المكان من طرف أعوان الوحده الثانوية بتمالوس قبل تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة.



