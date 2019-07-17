سكيكدة.. إصابة 12 شخصا في حادث اصطدام سيارتين ببلدية سعدي محمد

استقبلت، زوال اليوم الأربعاء، مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاشتفائية محمد دندان بعزابة في سكيكدة، 12 شخصا مصابون بجروح متفاوتة الخطورة.

أصيبوا اثر حادث مرور، وقع على مستوى شطر الطريق الولائي رقم 21 ببلدية جندل سعدي محمد شرقي ولاية سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الحادث الذي وقع تحديدا بمنطقة “الصفية” التابعة الى بلدية جندل سعدي محمد ونجم اثر اصطدام سيارتين سياحيتين من نوع بيجو 307 و 301.

وخلف 12 جريحا تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا و 50 سنة تم التكفل بهم بالمؤسسة المذكورة.

هذا وقد باشرت مصالح الدرك الوطني المختصة اقيلميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث الذي كاد أن يكون مجزرة حسب شهود عيان.