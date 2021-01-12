سكيكدة.. إصابة 3 أشخاص في إنحراف وإنقلاب حافلة وسيارة

تدخل مصالح الحماية المدنية برمضان جمال في سكيكدة، اليوم الثلاثاء، لأجل حادث مرور يتمثل في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل العمال.

ووقع الحادث، بمنطقة عين غراب التابعة إلى بلدية رمضان جمال.

بالإضافة إلى إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية من نوع ” سانمبول”.

وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 40 و56 أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم تحويل الضحايا، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستسفى عبد الرزاق بوحارة بعاصمة الولاية سكيكدة.

وحددت الخسائر المادية بتحطم شبه كلي الحافلة وجزئي للسيارة.

هذا وباشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث، التي أرجعها شهود عيان إلى سوء الأحوال الجوية.