سكيكدة: إصابة 3 أشخاص في حادثي مرور وإخماد 4 حرائق

أصيب ثلاثة أشخاص في حادثي مرور مختلفين وقعا بولاية تبسة كما تم إخماد 4 حرائق خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة، فقد قامت ذات المصالح بـ 75 تدخل من يوم أمس الى غاية صبيحة اليوم الخميس، حيث تم تسجيل حادثي مرور، الأول بالطريق الوطني 85 بمنطقه قرمجاله في اصطدام بين حافله نقل المسافرين و شاحنة، أسفر عن إصابة شخصين.

بينما الحادث الثاني وقع بالطريق الوطني رقم 85 بمنطقه جبال السدمة على اثر اصطدام بين جرار فلاحي ودراجه ناريه، أسفر الحادث عن إصابة شخص بكسر على مستوى الرجل، حيث تم اجلاء المصابين الى المصالح الاستشفائيه بالولاية.

كما قامت ذات المصالح بعملية اجلاء الصحي لـ 43 مصاب الى مختلف المصالح الاستشفائيه.

بالاضافة الى إخماد 4 حرائق مختلفه أهمها حريق داخل اسطبل به تبن مرزوم وبقرات ذو مساحه 30 متر على 6 امتار بمدخل بلديه جندل سعدي محمد دائره عزابه على الساعه 21سا 42د، وبعد عمليه التعرف قامت مصالح الحمايه المدنيه باخراج البقرات مع عمليه إخماد الحريق داخل الاسطبل و منع انتشاره.

كما تم تسجيل 26 عملية مختلفه من بينها التدخلات المسجله بسبب تساقط الأمطار، والمتمثله في عمليه إمتصاص مياه الأمطار من داخل بالوعة أمام مدخل العمارات بحي الإخوه ساكر ببلديه سكيكدة. والعملية جارية منذ الساعه 20سا و 30 د إضافة الى عمليه امتصاص تسرب مياه الامطار داخل منزل بحي العربي بن مهيدي ولا يشكل اي خطر.

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