سكيكدة.. إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في انفجار سخانة ماء

تدخل عناصر الحماية المدنية بسكيكدة، بداية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء لتحويل 3 أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا بحروق اثر أنفجار سخان ماء بمسكنهم ببلدية فلفلة.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الانفجار الذي كان على مستوى سخان ماء بمنزل جماعي تابع لمصالح الغابات بمدينة فلفلة، أسفر على إصابة كل من رب العائلة المسمى ( ل ، ب ) البالغ من العمر 43 سنة بحروق من الدرجة الثانية، وزوجته ( ك، ب ) 35 سنة وابنتهما صاحبة العامين بحروق من الدرجة الثانية في أنحاء متفرقة.

وفي وقت لم تسجل خسائر مادية كبيرة، باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة.