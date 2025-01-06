سكيكدة.. إصابة 4 أشخاص في حادث مرور

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بتمالوس، غربي ولاية سكيكدة، لأجل حادث اصطدام بين سيارتين و دراجة نارية ، شهده الطريق الولائي رقم 43، تحديدا بمنطقة “لكتيتشات” ببلدية بينالويدان.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الحادث خلف إصابة أربع (04) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين (44-24) سنة. مصابين بآلام وإصابات مختلفة تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى تمالوس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور