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أخبار الجزائر

سكيكدة.. إصابة 4 أشخاص في حادث مرور

بقلم محمد حمادة
سكيكدة.. إصابة 4 أشخاص في حادث مرور
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بتمالوس، غربي ولاية سكيكدة، لأجل حادث اصطدام بين سيارتين و دراجة نارية ، شهده الطريق الولائي رقم 43، تحديدا بمنطقة  “لكتيتشات”  ببلدية بينالويدان.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الحادث خلف إصابة أربع (04) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين (44-24) سنة. مصابين بآلام وإصابات مختلفة تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى تمالوس.

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