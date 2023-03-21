سكيكدة: إصابة 5 أشخاص إثر انهيار جزء متبقي من بناية مهجورة

أصيب خمسة أشخاص ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بجروح. إثر إنهيار جزء متبقي من بناية مهجورة بحي ديدوش مراد وسط بلدية سكيكدة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية فور وقوع الإنهيار للجزء المتبقي من بناية مهجورة يوجد بطابقها السفلي كشك.

وأضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية بعين المكان للمصابين. إثنين منهم كانوا يعانون من إصابات خفيفة و ثلاثة في حالة صدمة. قبل إجلائهم الى مستشفى سكيكدة .

وفتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.