سكيكدة: إصابة 5 أشخاص في حادثي مرور

أصيب 5 أشخاص في حادثي مرور، صبيحة اليوم الخميس، وقعا بمنطقة تمالوس بولاية سكيكدة.

وفي بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية تمالوس اليوم الخمس، لأجل حادثي مرور، حيث وقع الحادث الاول على الساعة 06ساو50د بمنطقة محمد فاخت الطريق الولائي رقم 28.

وتمثّل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية، أسفرعن إصابة 4 أشخاص بآلام مختلفة.

بينما وقع الحادث الثاني على الساعة 06 سا و 53 د بمنطقة واد سلسلة الطريق الوطني 43، تمثّل في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية ، أسفر عن إصابة شخص واحد بآلام مختلفة.

وحسب ذات البيان، فقد تم تقديم لهم الاسعافات الأولية في عين المكان و نقلهم الى مستشفى تمالوس على متن سيارات الاسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية.