سكيكدة: إصابة 7 عمال إثر انفجار متبوع بحريق بمركب تكرير البترول

شهدت الوحدة 100 بمركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية سونطراك بولاية سكيكدة، إنفجارا متبوعا بحريق، خلّف إصابة 7 عمال بحروق متفاوتة الخطورة.

وحسبما توفر من معلومات، فإن الانفجار وقع عندما كان العمال اللحامين يقومون بأعمال صيانة. تسببت فيه شرارة، قبل أن يندلع حريق خلّف إصابة 7 عمال بحروق بمختلف الدرجات وحتى جروح وكسور ناجمة عن سقوط بعضهم من ارتفاعات مختلفة.

وحسب مصادر صحية، فإنه من بين المصابين حالة واحدة حرجة، تم التكفل بهم على مستوى مختلف المصالح المختصة بالمؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة.

من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية أين تم السيطرة على الحريق، من خلال عناصر الحماية المدنية التابعين للمنطقة الصناعية مدعمين بعناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بحمادي كرومة ما سمح بالسيطرة على الحريق.

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