سكيكدة: إصابة 7 عمال إثر انفجار متبوع بحريق بمركب تكرير البترول
شهدت الوحدة 100 بمركب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية سونطراك بولاية سكيكدة، إنفجارا متبوعا بحريق، خلّف إصابة 7 عمال بحروق متفاوتة الخطورة.
وحسبما توفر من معلومات، فإن الانفجار وقع عندما كان العمال اللحامين يقومون بأعمال صيانة. تسببت فيه شرارة، قبل أن يندلع حريق خلّف إصابة 7 عمال بحروق بمختلف الدرجات وحتى جروح وكسور ناجمة عن سقوط بعضهم من ارتفاعات مختلفة.
وحسب مصادر صحية، فإنه من بين المصابين حالة واحدة حرجة، تم التكفل بهم على مستوى مختلف المصالح المختصة بالمؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة.
من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية أين تم السيطرة على الحريق، من خلال عناصر الحماية المدنية التابعين للمنطقة الصناعية مدعمين بعناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بحمادي كرومة ما سمح بالسيطرة على الحريق.
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سكيكدة.. إخماد 12 حريقا خلال 24 ساعة الأخيرة
سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية سكيكدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 78 تدخلا من أجل حوادث المرور وحرائق، وعمليات أخرى. كما تمكنت من إخماد 12 حريقا على مستوى الولاية.
وتدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد حريق احراش بمنطقة فرن عائشة بلدية بني زيد. وحريق غابة و ادغال بحي صالح شبل بلدية فلفلة.
وتمكنت من إخماد حريق غرفة نوم بمنزل أرضي بالمكان المسمى بنديش عمار بلدية عزابة. حيث اصيب 06 اشخاص بضيق في التنفس تم تقديم لهم الاسعافات الأولية في عين المكان و نقلهم الى مستشفى.
كما سجلت مصالح الحماية المدنية في نفس الفترة وقوع 5 حوادث مرور خلفت قتيلا و5 جرحى تم نقلهم إلى المستشفيات.
وفي ذات السياق قامت مصالح الحماية المدنية بعمليات الإجلاء الصحي، وتم إجلاء 36 مصاب الى المستشفيات. إضافة إلى 25 عملية مختلفة منها تدخل لاجل سقوط شجرة على كوابل كهربائية. ادى الى انقطاع التيار الكهربائي على كل من قرية لمقاتل.
كما قامت وحدات الحماية المدنية بتغطية امنية والمشاركة في فعاليات الاحتفال ذكرى 01 نوفمبر 1954 الخالدة في الولاية.
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