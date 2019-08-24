سكيكدة.. إصابة 9 أشخاص في حاث مرور في “كورتاج” ببين الويدان

أصيب 9 أشخاص، تتراوح اعمارهم ما بين 3 سنوات و60 سنة، بحروج متفاوتة الخطورة، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 43 الرابط بين سكيكدة وجيجل.

وحسب معلومات “النهار أون لاين”، فإن الحادث نجم إثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين الأولى من نوع بيجو 207 والثانية من صكودا اوكتافيا.

السيارتان كانتا تشاركان في موكب عرس الذي كاد يتحول الى مأتم حسب شهود عيان لأن الحادث كاد أن يكون كارثة حقيقية.

وتكفل عناصر الحماية المدنية بنقل المصابين إلى مصلحة ااستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية جفال ببلدية بتمالوس ، أين تلقوا العلاجات اللازمة.

وباشرت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث الحقيقة بعد أن عملت على تسهيل حركة المرور بالمحور الذي يعتبر نقط عبور مهمة بالمنطقة.