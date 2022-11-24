سكيكدة: إغماءات ورعب كبير بإبتدائية بسبب تسرب الغاز 

عاش في حدود منتصف نهار اليوم، تلاميذ وأستاذة و إداريي مدرسة “لعريط مهدي ” الواقعة ببلدية عين قشرة بسكيكدة، رعبا كبيرا بعد أن سجلت حالات إغماء لدى ثلاثة تلميذات من أحد أقسام المدرسة بسبب تسرب لغاز المدينة.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الحادث تمثل في تسرب لغاز المدينة من الأنبوب المؤدي إلى المدفئة داخل حجرة التدريس. ما تسبب في إغماء 3 تلميذات مع بداية ظهور أعراض الإغماء عند البقية.

قبل أن تتفطن أستاذة القسم التي أخطرت الجميع بالمدرسة ويتم الاستعانة بفرق الإسعاف والاتقاد بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين قشرة.

وقامت ذات المصالح، بإجلاء التلميذات المغمى عليهن إلى العيادة المتعددة الخدمات بالمدينة، بعد أن قدمت لهم الإسعافات اللازمة بعين المكان. مع مباشرة عمليات تهوية المكان مع عملية تعرف داخل الابتدائية المجاورة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الازمة.

إلى ذلك تدخلت السلطات المحلية للبلدية مدنية وأمنية أين تم الوقوف على عمليات إصلاح العطب قبل عودة التلاميذ والمؤطرين إلى المدرسة من الجديد وسط حذر شديد.