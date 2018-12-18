سكيكدة : إلتماس الحبس النافذ في حق مير بلدية السبت

إلتمست نيابة محكمة الجنح بالحروش في سكيكدة، عقوبة الحبس النافذ في حق رئيس بلدية السبت الحالي.

بخصوص القضية التي توبع فيها رفقة أربعة إطارات من الشركة الايطالية “سيصالدو”، والمكلفة بإنجاز مشروع أنبوب الغاز سكيكدة قالمة، المتعلقة بتفريغ مياه ملوثة بالوادي الذي يزود سكان المنطقة.

تعود حيثيات القضية تعود إلى سنة 2012، عندما بلغ مواطنون عن ظهور بقعة غير عادية ممثلة في رغوة كبيرة في الوادي الذي يستعمله سكان البلدية في السقي وتربية الحيونات، بعد أن أثار ذلك قلقهم.

سيما وأن الأمر يتعلق بصحتهم، وهو ما باشرت بشأنه مصالح الدرك الوطني تحقيقا كشف بأن الشركة الايطالية قامت بتفريغ مواد ملوثة بالوادي سرعان ما أدى ظهور بقعة من الرغوة.

خلال المحاكمة التي غاب عنها المتهمين الأربعة الآخرين، صرح رئيس البلدية بأنه ومع وصول خبر ظهور الرغوة لب القضية في مياه الوادي.

أين قامت المصالح البلدية المختصة رفقة ممثلين عن مديرية البيئة بخرجة ميدانية للنظر في فحوى الشكوى ومباشرة الإجراءات اللازمة.

المعني الذي أضاف بأن البلدية سمحت للشركة بربط شبكة صرف قاعدة الحياة الخاصة بها بطريقة قانونية دون مخالفة للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

إعتبر ظهور هذه الرغوة عادي فهي لاتزال تظهر إلى غاية اليوم كل ما إرتفع منسوب المياه، خاصة وأنه لم تتسبب حين ظهورها في أي كارثة بيئية.