تدخل أعوان الحماية المدنية لإنتشال جثة شخص من جنس ذكر من عرض البحر قبالة شاطىء واد العسل التابع إلى بلدية كركرة غربي ولاية سكيكدة.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن العملية التي انطلقت في حدود الساعة 21 من الليل مكنت من انتشال جثة تعود لشخص في العقد الثالث من العمر مجهول الهوية، في حالة جد متقدمة من التحلل.

وذلك إثر تلقي مصالح الحماية المدنية بلاغ من قبل حراس السواحل الذين رصدوا الجثة تطفو على سطح الماء.

هذا وقد تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمالوس، إلى ذلك باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا بخصوص الحادثة.