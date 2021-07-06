سكيكدة: إنتشال جثة غريق بشاطئ ميرامار

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، صبيحة اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة غريق بشاطئ ميرامار.

وفي بيان لذات المصالح، فقد تدخلت اسعافات الوحدة البحرية الشهيد لوصبف بوشطاطة مدعمة بوحدة قطاع الميناء الشهيد رابح رابحي هذا اليوم، على الساعة 5 و 44 د لأجل نقل جثة شخص من جنس ذكر مجهول الهوية، متوفي بشاطئ ميرامار غير محروس و غير مسموح بالسباحة ببلدية سكيكدة.

وحسب ذات المصدر فقد وجدت الجثة على مستوى الشاطئ وهي تلامس أمواج البحر ،حيث تم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة القديم على متن سيارة الاسعاف التابعة للحماية المدنية.

وأضاف البيان أن الضحية متوفي في حالة جيدة، مجهول الهوية من جنس ذكر، يبلغ من العمر حوالي 30سنة ،وتمت عملية الانتشال بالتنسيق مع مصالح الشرطة العلمية، حراس السواحل و وكيل الجمهورية.