سكيكدة.. إنتشال جثة غريق من شاطئ بن زويت

تدخلت اسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية تمالوس، مساء أمس الثلاثاء، لأجل غريق متوفي في البحر، كان مسموح للسباحة وهادئ.

وحسب صفحة مديرية الحماية المدنية لسكيكدة على فايسبوك، تم انتشال غريق من جنس ذكر ويبلغ من العمر 21 سنة، على الساعة 20سا و17د.

وينحدر الضحية، من دائرة أم الطوب، وتم انتشاله من طرف المواطنين بالمكان المسمى شاطئ بن زويت في بلدية كركرة بدائرة تمالوس.

ودعت المديرية، المواطنين، لعدم المغامرة بالسباحة، لأنها صعبة بسبب التيارات والامواج، وعلى الأولياء مراقبة أبنائهم لاسيما مع ارتفاع المحسوس في درجة الحرارة.

وتبقى الحماية المدنية دائما في خدمة المواطنين، على رقم النجدة 14 والرقم الأخضر 1021

كما تجدد مصالح الحماية المدنية نداءاتها للمواطنين لتوخي الحيطة و الحذر، ومراقبة أبنائهم لتفادي مثل هاته الحوادث.