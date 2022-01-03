سكيكدة: إنتشال 3 جثث حراڨة وإنقاد 3 أخرين ببن زويت

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية سكيكدة مرفوقة بقوات خفر السواحل. لأجل انتشال وانقاذ حراڨة إنقلب قاربهم قبالة سواحل بن زويت ببلدية كركرة غربي ولاية سكيكدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تمكنت ذات المصالح من انتشال 3 جثث. كما تم إنقاذ 3 أشخاص آخرين من الموت المحقق. فيما لا يزال البحث جاري عن عدد أخر من الحراڨة الذين كانوا على متن نفس الزورق الذي غادر فجرا شواطيء بن زويت ببلدية كركرة.

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سكيكدة: إنقاذ 3 حراڤة بينهم إمرأة والبحث عن آخرين إثر انقلاب قاربهم

تدخل حراس السواحل بسكيكدة، لإنقاذ مجموعة من الحراقة بينهم إمراة إنقلب بهم القارب. واستعمل المعنيون القارب في عملية حرقة انطلقت من شاطئ أم القصب بالقل غربي الولاية باتجاه السواحل الإيطالية.

وحسب ما توفر من معلومات فإن العملية التي مكنت من إنقاذ 3 أشخاص ” رجلين و إمرأة “، تتراوح أعمارهم بيم 17 و 33 سنة.

وتم تحويل المعنيين، بالتنسيق مع عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية بالقل إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة.

فيما لا تزال عملية البحث جارية عن بقية الحراقة، بعد ورورد معلومات عن وجود حوالي 15 شخصا كانوا على متن القارب، الذي لم يبتعد كثيرا عن الشاطئ.

انتشال جثت 4 حراقة وإنقاذ 13 آخرين انقلب قاربهم في عرض البحر

تمكنت وحدتي بحث وإنقاذ تابعتين للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالجزائر ومروحية بحث وإنقاذ تابعة للقوات البحرية. من إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي. وانتشال أربعة جثث لمهاجرين آخرين غرقوا إثر انقلاب قاربهم على بعد 16 ميل بحري شمال مدينة الجزائر.