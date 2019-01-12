سكيكدة.. إنحراف شاحنة لنقل المحروقات  يغرق الطريق السيار بـ1000 لتر من البنزين

تسبب انحراف شاحنة لنقل المحروقات ليلة الجمعة إلى السبت بمنطقة عين بوزيان جنوب شرق سكيكدة في تسرب 1000 لتر من هذه المادة إلى الطريق السيار شرق غرب.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية بالولاية أن انحراف الشاحنة عن الطريق السيار شرق غرب باتجاه ولاية قسنطينة قبل النفق نجم عن سوء الأحوال الجوية بالمنطقة مما أدى إلى تسرب هذه الكمية إلى الطريق دون التمكن من استرجاعها.

عملية سحب الشاحنة و إرجاعها إلى الطريق استمرت إلى غاية ظهر اليوم السبت مع استرجاع بقية الكمية التي كانت متواجدة على متنها والمقدرة ب 24 ألف لتر.