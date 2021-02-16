سكيكدة: إنحراف عربات من قطار لنقل البضائع برمضان جمال

إنحرفت 3 عربات من قطار لنقل البضائع على مستوى خط السكة الحديدية، 96 بالقرب من محطة القطار برمضان جمال سكيكدة.

الحادث وقع مساء اليوم على القطار الرابط بين سكيكدة – قسنطينة، وتحديدا عند النقطة الكيلومترية 96.

العربات كانت معبئة بمادة الشعير القطار يجري 03عربات مملوئة بالشعير بحمولة اجمالية تقدر ب 231طن.

وحسب ما توفر من معلومات فإن القطار الذي كان متجه من ولاية عنابة باتجاه ولاية تلمسان.

وأضافت ذات المصادر أنه انحرفت 3 عربات منه بعد تضرر حوالي 30 متر من الاعمدة الخشبية لخط السكة الحديدية المذكور.