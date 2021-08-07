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سكيكدة: إنطلاق عملية تصدير 12 ألف طن من الإسمنت إلى بريطانيا

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
سكيكدة: إنطلاق عملية تصدير 12 ألف طن من الإسمنت إلى بريطانيا
إنطلاق عملية تصدير 12 ألف طن من الإسمنت إلى بريطانيا
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إنطلقت اليوم السبت، أكبر عملية تصدير لمادة الإسمنت من ميناء سكيكدة، إلى المملكة البريطانية والمقدرة بأكثر من 12 ألف طن.

ونشرت الصفحة الرسمية لولاية سكيكدة،عن إنطلاق عملية كبرى لتصدير مادة الاسمنت الخام والمقدرة ب12500 طن إلى دولة بريطانيا عبر ميناء سكيكدة.

وأضافت أن عملية تصدير شحنة الاسمنت الخام من ميناء سكيكدة إلى المملكة البريطانية المتحدة، كان بحضور الممثل الشخصي لوزير التجارة و الأمين العام للولاية ممثلا شخصيا عن والي الولاية.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969528
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