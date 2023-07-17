 سكيكدة.. إنقاذ شابين من الغرق في شاطئ واد بيبي

تمكنت الوحدة الثانوية للحماية المدنية القل، اليوم الاثنين، من إنقاذ شخصين من الغرق في شاطئ واد بيبي في سكيكدة.

كما جاء في بيان الحماية المدنية، “أن الأخيرة تدخلت في حدود الساعة 07 سا و44 د “قبل الوقت المحدد لحراسة الشواطئ”. “لأجل عملية إنقاذ شخصين من غرق حقيقي و تحويلهم بواسطة زورق الإنقاذ من طرف غطاسي المركز المتقدم القل من شاطئ واد بيبي”. “بلدية تمالوس الى مستشفى القل بعدما قدمت لهما الاسعافات الاولية”.

ويتعلق الأمر بشاب بالغ من العمر 20 سنة في حالة حرجة والثاني البالغ من العمر 21 سنة حالة مستقرة. وينحدران من ولاية قسنطينة.