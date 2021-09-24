سكيكدة: إنقاذ عائلة من 6 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز

تدخلت إسعافات وحدة قطاع الميناء للحماية المدنية، بولاية سكيكدة، صباح اليوم. بالتنسيق مع سونلغاز لإسعاف ونقل 6 أشخاص أصيبوا باختناق جراء استنشاقهم للغاز.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأفراد تتراوح أعمارهم مابين 12 و 53 سنة من عائلة واحدة. عثر عليهم في حالة إغماء بسبب استنشاقهم لغاز أحادي اوكسيد الكاربون. المنبعث من سخان الماء بمنزل العائلة بحي 20 اوت 55 بوسط مدينة سكيكدة.

وتلقت مصالح الحماية المدنية نداءً مستعجلا يفيد بوجود أفراد عائلة في حالة إغماء بعد استنشاقهم لغاز ثاني أوكسيد الكاربون المنبعث من سخان الماء.