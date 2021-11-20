سكيكدة: إنقاذ 3 حراڤة بينهم إمرأة والبحث عن آخرين إثر انقلاب قاربهم

تدخل حراس السواحل بسكيكدة، فجر اليوم السبت، لإنقاذ مجموعة من الحراقة بينهم إمراة إنقلب بهم القارب. واستعمل المعنيون القارب في عملية حرقة انطلقت من شاطئ أم القصب بالقل غربي الولاية باتجاه السواحل الإيطالية.

وحسب ما توفر من معلومات فإن العملية التي مكنت من إنقاذ 3 أشخاص ” رجلين و إمرأة “، تتراوح أعمارهم بيم 17 و 33 سنة.

وتم تحويل المعنيين، بالتنسيق مع عناصر الفرقة الثانوية للحماية المدنية بالقل إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة.

فيما لا تزال عملية البحث جارية عن بقية الحراقة، بعد ورورد معلومات عن وجود حوالي 15 شخصا كانوا على متن القارب، الذي لم يبتعد كثيرا عن الشاطئ.

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هذا وتتدخل القوات البحرية وكذا حراس السواحل، دائما في مثل هذه الحوادث، في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر. ويأتي ذلك، لأجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

للتذكير، تدخلت القوات البحرية قبل حوالي شهر، في حادث مماثل وقع بسواحل الجزائر العاصمة.

وتمكنت وحدتي بحث وإنقاذ تابعتين للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالجزائر ومروحية بحث وإنقاذ تابعة للقوات البحرية، من إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي.

كما تمكنت ذات المصالح، من انتشال جثث أربعة مهاجرين غير شرعيين، غرقوا إثر انقلاب قاربهم. ووقع هذا الحادث، على بعد 16 ميل بحري شمال مدينة الجزائر.

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