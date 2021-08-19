سكيكدة.. إنقاذ 3 صيادين هواة حاصرتهم الأمواج بشاطيء واد طنجي

تدخل، صباح اليوم الخميس، غطاسوا الحماية المدنية لولاية سكيكدة مدعمين بالوحدة الرئيسية ووحدة قطاع الميناء بالتنسيق مع حراس السواحل، لأجل انقاد 03 صيادين هواة، كانوا عالقين بين الصخور بشاطيء واد طنجي ببلدية عين زويت، بسبب ارتفاع الأمواج.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن المعنيين اللذين تتراوح أعمارهم بين 39 و 59 سنة كانوا في رحلة صيد وسط الصخور بالشاطيء المذكور، قبل أن يرتفع مستوى الأمواج، وهو ما جعلهم محاصرون، إلى غاية تدخل مصالح الحماية المدنية بمعية حراس السواحل، ما سمح بإنقاذهم ونقلهم إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة لتلقي الإسعافات الازمة.