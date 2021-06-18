سكيكدة: إنقاذ 4 صيادين عالقين في الصخور بشاطئ واد طنجي

تدخل غطاسي الحماية المدنية للوحدة البحرية في سكيكدة، اليوم الجمعة، على الساعة 05 ساو49 د. لأجل عملية إنقاذ 4 صيادين عالقين في الصخور. بالمكان المسمى شاطئ واد طنجي شاطئ ممنوع السباحة وغير محروس ببلدية عين الزويت دائرة الحدائق.

وتمت العملية بالتنسيق مع حراس السواحل، حيث تم إنقاذهم من طرف غطاسي الحماية المدنية لولاية سكيكدة العقيد. وهم 4 صيادين هاويين تتراوح أعمارهم مابين 38 و55 سنة وهم في صحة جيدة.

ودعت مديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة كل الصيادين الهاويين اتباع النشرات الجوية الخاصة بأحوال الطقس. وعدم المغامرة بالصيد في الأماكن الصعبة المسلك والشواطئ الصخرية. كما ذكرت مصالح الحماية المدنية أن شواطئ ولاية سكيكدة ممنوعة السباحة وغير محروسة بسبب عدم انطلاق الموسم الاصطياف.