سكيكدة.. إنهاء مهام مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي

علم “النهار أون لاين” أنه تم إنهاء مهام “ق.ن” مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بسكيكدة، بعد عدة أيام من توقف نشاط المعهد.

وكان أساتذة وعمال المعهد قد شنوا حركة احتجاجية دخلوا من خلالها في إضراب مفتوح عن العمل، بسبب القبضة الحديدية التي أصبحت بينهم وبين المديرة.

وندد المحتجون بطريقة تسيير المديرة للمؤسسة حتى أنهم اعتبروا مواصلة العمل معها مستحيلا.

وحسب ما توفر من معلومات فإن التوقيف جاء إثر إيفاد وزارة الصحة للجنة تحقيق حلت بسكيكدة قبل أيام أين استمعت لكل الأطراف.

ورفع المحتجون جملة من المطالب، على رأسها التعسف الذي تمارسه المعنية من خلال توقفات للعاملين دون أسباب موضوعية، تحويلات دون مبررات، مع إنفرادها بكل القرارات، مع المعاملة السيئة للطاقمين الإداري والبيداغوجي للمعهد.

يذكر أن الإضراب المذكور الذي انطلق بداية الشهر الجاري، تسبب في توقف الدراسة بالمعهد، حيث غادر الطلبة المعهد باتجاه منازلهم.