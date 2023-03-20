سكيكدة: إنهاء مهام مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري

أشرفت، والي ولاية سكيكدة، حورية مداحي، على تنصيب ايقدلان أنور مديرا للسكن بالولاية. ودراجي سفاح مديرا لديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية.

وجرت مراسيم التنصيب جرت بمقر ديوان الوالي بحضور الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية. مدير التقنين والشؤون العامة، مكلف بتسييرالديوان. رئيس دائرة سكيكدة، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية، مندوب الأمن بالولاية وبحضور مديري السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري المنتهية مهامهما.

وعلى هامش مراسيم التنصيب هنأت الوالي المدراء الجدد على رأس كل من مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري. مؤكدة على ضرورة بذل الجهود من أجل تحقيق الاضافة النوعية للقطاع ومنه التكفل بمتطلبات مواطنات ومواطني ولاية سكيكدة.