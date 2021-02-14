سكيكدة: إنهاء مهام مدير مذابح الشرق بحمادي كرومة على خلفية فضيحة لحوم بيضاء فاسدة

علمت النهار بأن وزارة الفلاحة، قد أنهت مهام مدير مذابح الشرق (ب ، ر) بحمادي كرومة في سكيكدة .

وذلك على خلفية فضيحة اللحوم البيضاء الفاسدة التي تفجرت قبل أيام.

وحسب مصادر النهار فإن القرار تم اتخاذه بعد التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارة التي تنقلت إلى سكيكدة وترأسها خبراء من الوزارة.

والديوان الوطني للدواجن، للتحقيق في هذه القضية التي فجرها أحد المتعاملين مع المذابح المعنية.

أين تقدم بشكوى مفادها بيعه لحوم منتهية الصلاحية، ليتم على الفور تشكيل لجنة تفتيش ولائية.

والتي تنقلت إلى مؤسسة المذابح بحمادي كرومة والمخازن التابعة لهاـ للتأكد من الفضيحة، حيث تم العثور على لحوم بيضاء فاسدة.

وأضافت ذات المصادر بأن كمية اللحوم،التي كانت مخزنة مع اقتراب نهاية صلاحيتها، أعلم البيطريون والمسؤولون عليها المدير العام المنتهية مهامه.

وذلك قصد التصرف في الأمر غير أنه لم يتخذ القرارات اللازمة في وقتها، وبعد انتهاء الصلاحية حاول المسؤولين إيجاد مخرج للوضعية بشتى الطرق.

يذكر أن الجهات القضائية المختصة إقليميا كانت قد فتحت من جهتها تحقيقا في القضية.

أين تم فيه توجه استدعاءات للمسؤولين عن مؤسسة مذابح الشرق، وعديد العاملين بها قصد الاستماع لهم بخصوص هذه القضية.