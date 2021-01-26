سكيكدة : إيداع المشتبه فيهم في قضية السطو على محل مجوهرات بإستعمال محشوشة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة بإيداع المشتبه فيهم في قضية السطو على محل مجوهرات بإستعمال بندقية.

فيما تم تشخيص المتورط الثالث في الجريمة من طرف أمن الولاية

تفاصيل القضية تعود إلى يوم 23 جانفي الجاري أين تعرض محل للمجوهرات في حدود الساعة 18:00 مساءا لعملية سطو من مجهولين.

عملية السطو تمت بإستعمال بندقية صيد محشوشة وذلك بمدينة سكيكدة حيث قام صاحب المحل ومواطنين بإبلاغ مصالح الامن.

لتتمكن ذات المصالح في وقت وجيز لا يتعدى 5 د مع إسترجاع مسروقات وحجز السلاح الناري المستعمل في ذلك ” بندقية صيد عيار 12 ملم”

وبتمديد الإختصاص إلى ولاية شرقية لتحديد مصدرالسلاح الناري، تم توقيف شريك ثاني بولاية سكيكدة في الجريمة وتشخيص مشتبه فيه ثالث.

أين تم تحرير ملف جزائي ضدهم موضوعه بتكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد لجناية السرقة بالعنف واستعمال سلاح ناري.

التعدد وبث الرعب والمساس بالأمن والسكينة العامة ، حمل سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة والمتاجرة في الاسلحة النارية دون رخصة

وتقديمهم بموجبه أمام نيابة محكمة سكيكدة.