سكيكدة.. إيداع ستيني الحبس بتهمة إنشاء محل للعب القمار وبيع المشروبات الكحولية

تمكنت “الفرقة الجنائية” بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بـأمن ولاية سكيكدة، من توقيف شخص ” 60 سنة عن قضية ” إنشاء محل للعب القمار وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة ” .

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن حيثيات القضية تعود الى رصد عناصر الفرقة الجنائية لنشاط غير مرخص يتمثل في إنشاء محل للعب القمار وتعاطي المشروبات الكحولية به داخل أحد المحلات التجارية، المتواجد بإحدى البنايات بنهج محمد نفير وسط مدينة بسكيكد، حيث بينت التحريات الأولية قيام عدد من الأشخاص بالتردد على المحل خاصة في الفترات الليلة .

وأضاف المصدر نفسه، أن الفرقة الجنائية بالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية قامت بإعداد خطة امنية محكمة، حيث قامت ذات الفرقة بمداهمة المكان مدعومة بمختلف التشكيلات العملياتية كل من فرقة قمع الإجرام، كتيبة التدخل السريع، وعناصر من المناوبة المركزية، حيث تم حجز 420 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والإحجام والتي كان جزء منها موزع على الطاولات وجزء أخر مخزن داخل مبردات مخصصة. كما تم أيضا أثناء العملية حجز أوراق لعب القمار ، مع تواجد عدد من الأشخاص يقدر عددهم بحوالي 15 شخصا في مساحة مغلقة وضيقة خاصة في هذا الظرف الاستثنائي مع انتشار وباء كوفيد 19 .