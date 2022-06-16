سكيكدة..إيداع شخص أضرم النار في محاصيل تسببت في وفاة شخص

أمر، قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، بايداع شخص يدعي( ع،م) الحبس المؤقت بعد متابعته بجناية وضع النار عمدا في محاصيل مما ادى إلى وفاة شخص.

وتعود وقائع هذه القضية إلى مساء الإثنين الماضي، عندنا نشب حريق بالمكان المسمى مقبرة الشهداء التابعة إداريا إلى بلدية رمضان جمال.

وأثر ذلك هم الضحية المسمى ( ن، ج )، للتطوع لمساعدة أعوان الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي شارف على الوصول إلى السكنات والممتلكات، قبل أن يتعرض إلى نوبة قلبية تسببت في وفاته.

مصالح الأمن وبعد إخماد الحريق باشرت تحقيقا بامر من النيابة المختصة، والذي كشف بأن سبب الحريق هو قيام المشتبه فيه برمي سيجارة وسط الأحراش.

وهو ما اعترف به خلال مراحل التحقيق، حين صرح بأنه كان يقوم بأشغال فلاحية رفقة شقيقه وسط منزل مهجور يتوسط حقول القمح، وهو يتعاطى سيجارة قبل أن يرميها من النافذة دون أن ينتبه.