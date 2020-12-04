سكيكدة: إيداع شخص متورط في محاولة قتل كهل بالحبس

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بـأمن ولاية سكيكدة، من توقيف شخص يبلغ 31 سنة بقضية محاولة القتل.

حيثيات القضية تعود إلى دوريات لعناصر الفرقة الجنائية بالزي المدني بطريق نهج الربوة الجميلة بوسط مدينة سكيكدة.

ولفت انتباههم صياح لطلب النجدة من طرف مواطنين بالقرب من موقف الحافلات.

وبتقرب الأمن تبين تعرض احد الأشخاص يبلغ من العمر 56 سنة، لاعتداء بسلاح الأبيض على مستوى العنق ومغمى عليه.

وباشرت عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية حول الفاعل، فيما تكفلت الحماية المدنية بنقل المصاب على جناح السرعة للمستشفى المحلي.

الفرقة شكلت أفواج عملياتية بغية توقيف الفاعل والذي فر هاربا بعد اقترافه للجريمة.

حيث تمكنت من تحديد مكان هروبه بنهج المجاهد بوسط المدينة.

وتم التنقل إلى عين المكان وتوقيفه مع استرجاع أداة الجريمة والمتمثلة في سكين، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية.

وقامت قامت بإنجاز ملف جزائي تم بموجبه تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة.

بدوره أحال الملف على السيد قاضي التحقيق حيث أصدر في حقه أمر إيداع.