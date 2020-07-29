سكيكدة: إيداع 6 أشخاص بتهمة تهريب وتخزين المخدرات

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، بإيداع 6 أشخاص الحبس الموقت، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بجنابة حيازة وتخزين مخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

ويتعلق الأمر بكل من ” س،خ ” ، ” ب، و”، ” ح،م ” ،” ح،ك” ، ” ق،ب “،” ز،ك ” .

وقائع القضية تعود إلى اليومين الماضيين عند تفطن مصالح المحطة البحرية المتواجدة بشاطئ واد الصابون مفاده وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بتخبئة طرد مشبوه على مستوى الشاطئ المذكور شرقي سكيكدة.

ليتم على إثر ذلك وبالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني لبلدية فلفة، توقيف المشتبه فيهم مع حجز الطرد الذي كانت به كمية مخدرات يفوق وزنها الـ 36 كلغ.