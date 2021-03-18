سكيكدة: اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتكفل بالعائلات المتضررة من الزلزال

ترأس والي ولاية سكيكدة، عبد القادر بن سعيد، اجتماع خلية الأزمة التي تم تنصيبها على خلفية الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وتتكون من الأمين العام، ورؤساء الدوائر، والمديرين التنفيذيين المعنيين، حيث تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتكفل بالعائلات المتضررة.

وقد شدد الوالي على ضرورة قيام أعضاء الخلية بدورهم، من خلال إحصاء جميع المناطق المتضررة، والمعاينة الميدانية في الوقت اللازم.

بالنسبة لأعوان هيئة المراقبة التقنية البنايات فهم متواجدون في الميدان للمتابعة، والإحصاء والتدقيق وتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

فيما وجه الوالي تعليمات مشددة إلى السادة أعضاء الخلية بتدوين تقرير مفصل كل حسب اختصاصه.

ويتم تسليمه هذا المساء على أقصى تقدير، وذلك من أجل التكفل بالانشغالات سريعا ورفع مختلف التحفظات المسجلة.