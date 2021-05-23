سكيكدة: احتراق كوخين بالحي القصديري حسين لوزاط دون تسجيل خسائر بشرية

عاش، اليوم، سكان الحي القصدير حسين لوزاط بعاصمة الولاية سكيكدة، الرعب بعد أن أتت السنة اللهب على كوخين بالحي.

ولحسن الحط لم تخلف الحادثة خسائر في الأرواح، غير أنها خلفت احتراق كلي لكوخين و ما بهما من اثاث.

وحسب ما توفر من معلومات فإن السكان عاشوا رعبا حقيقا، خصوصا أن الأكواخ ملتصقة ببعضها وانتقلت فيها السنة اللهب بسرعة.

أين فر الكثير منهم خارج الحي، قبل أن يتدخل عناصر الحماية المدنية اللذين تمكنوا من إخماد النيران ومنعها من الانتقال إلى باقي أكواخ الحي.

هذا ولا تزال الأسباب الحقيقة للحريق مبهمة و تتضارب بشأنها الروايات، باشرت مصالح الأمن تحقيقا لتحديدها.