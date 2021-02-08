سكيكدة: اختفاء 20 حراقا في المياه الإقليمية منذ فجر الخميس

علمت النهار بأن 20 شابا اختفوا بالمياه الإقليمية منذ فجر الخميس الفارط، بعد أن انطقوا في رحلة هجرة غير شرعية.

وقد انطلقوا من شاطئ “واد صابون” ببلدية فلفة في سكيكدة، صوب السواحل الإيطالية وتحديدا منطقة “غالياري”.

وحسب ما توفر من معلومات فإن المعنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و38 سنة ينحدرون من الولاية ومنهم من تيارت.

وغادروا شاطئ واد صابون في حدود الساعة الـ 4 صباحا من فجر الخميس باتجاه السواحل الايطالية، وتحديدا منقطة ” غالياري”.

وغادروا على متن زورق صغير، لكن لم يظهر عنهم أي خبر، ما جعل عائلاتهم يدخلون في مرحلة قلق كبيرة.

صديق بعض الحراقة: 20 هاتفا مغلق أمر مرعب

في اتصال مع صديق الحراقة، قال بأن 20 هاتفا كانت مع الشباب المفقودين مغلقة كلها، وهو الأمر الذي أرعبنا جميعا.

وأدخل هذا الأمر عائلات الشباب المفقودين في حيرة كبيرة، سيما فترة فقدان الاتصال بهم فاقت الـ 5 أيام.

خاصة وان الرحلة لا تتطلب أكثر 36 ساعة بين الساحلين وفي نفس الظروف.

وأضاف المتحدث بأن عائلات هؤلاء الشباب يطالبون الجهات العليا في البلاد التدخل لأجل وضع حد لهذه القصة.