سكيكدة: اختناق 5 أفراد من عائلة واحدة بالغاز

تدخلت اسعافات الحماية المدنية في ولاية سكيكدة، لأجل اختناق 05 أشخاص من عائلة واحدة بغاز أحادي أكسيد الكربون.

ووقع الحادث بشقة في الطابق الأول لعمارة بحي صالح بوالكورة.

وتم اسعاف الضحايا في عين المكان، ونقلهم الى مستشفى سكيكدة، على متن 3 سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية لولاية سكيكدة.

وحسب الحماية المدنية، فقد أصيب 3 منهم والبالغة أعمارهم (44-22-10) بحالة اغماء، فيما أصيب اثنين (55-11)سنة في حالة صدمة.

وتسبب مسخن المياه في اختناق العائلة، حيث تمت تهوية المنزل من طرف أعوان الحماية المدنية.