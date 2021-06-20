سكيكدة..استخراج جثة مدفونة تحت الرمل بشاطئ في بلدية جندل

سجلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعزابة مدعمة بغطاسي الحماية المدنية تدخلها، اليوم الأحد، على الساعة 17.04سا من اجل استخراج ونقل جثة شخص من جنس ذكر مدفونة تحت الرمل بالشاطىء في حالة بداية التعفن.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الشخص الذي عثر عليه مدفونا بالمكان المسمى قرباز 03 بلدية جندل مدفوها يبلغ 46 سنة، اين تم استخراجه من طرف أعوان الوحدة الثانوية عزابة للحماية المدنية بالتنسيق مع السلطات المعنية على بعد حوالي 400 متر من مياه البحر.

ليتم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة على متن سيارة الاسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية