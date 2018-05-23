سكيكدة : استدعاءات مباشرة لـ 3 أطباء في قضية وفاة إمرأة حامل ورضيعها

وجه، اليوم ، قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، استدعاءات مباشرة لـ 3 أطباء مختصين في طب النساء والتوليد من بينهم طبيب بالمستشفى العمومي عبد الرزاق بوحارة والآخرين من مصحة خاصة وعون في التخدير والإنعاش لمحاكمتهم بداية الشهر القادم بعد متابعتهم بتهمة التقصير الطبيب المؤدي إلى وفاة امرأة حامل ورضيعها

وقائع هذه القضية تعود إلى شهر جويلية من العام الماضي، عندما نقل المسمى “ح. ب” زوجته “ز. ك” 38 سنة إلى مصلحة الاستعجالات الطبيبة والجراحية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة.

وهي تعاني من نزيف دموي ، لكن طبيب مصلحة الاستعجالات حينها رفض التكفل بالمريضة ـ حسب شكوى العائلة ـ رغم أن حالتها كانت تتطلب تدخلا فوريا.

وأمام ذلك الوضع اضطر الزوج إلى تحويل زوجته على متن سايرته الخاصة وهي في تلك الحالة، إلى عيادة خاصة بمنطقة حمروش حمودي التي تبعد عن المستشفى المذكور بحوالي 3 كلم.

أين أكد الطاقم الطبي العامل هناك بأن المعنية تحتاج إلى تزويدها بكمية من الدم، وطالبوا الزوج بجلب 6 أكياس على الأقل لأن المصحة لا تتوفر على بنك دم.

وهي العملية التي تطلبت حوالي 4 ساعات قبل أن تتمكن العائلة من جمع الكمية وتجرى العملية الجراحية التي مكنت من إنقاذ الجنين ووالدته.

التي تدهورت حالتها بعد ساعات قليلة من ذلك وتفارق الحياة قبل ان يتبعها جنينها ، كل ذلك جعل العائلة تتقدم بشكوى ضد طبيب المستشفى العمومي وطبيبين من المصحة الخاصة مفادها الإهمال الذي أدى إلى وفاة الحامل وجنينها.